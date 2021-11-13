انخفاض الدين العام الخارجي للعراق إلى 20 مليار دولار

2021/11/13 | 11:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، انخفاض الدين العام الخارجي للبلاد إلى 20 مليار دولار، مؤكدًا أن العام 2022 سيكون خالياً من الضائقات المالية والقيود التمويلية.وقال صالح، لوكالة الأنباء …

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