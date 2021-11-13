المرور تصدر توضيحاً حول

2021/11/13 | 11:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مديرية المرور العامة، توضيحاً

حول تسقيط مركبة بدل التي يتم تسجيلها.

وقالت المديرية في بيان، إنه "تناقلت

بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي

خبراً مفاده بأن مديرية المرور حصلت

موافقة على تسقيط

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