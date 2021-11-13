سماء وسبعة بحور - سعيد مضيه

2021/11/13 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه في البلدة العتيقة يجري إنتاج الثقافة المكافحةناجي الناجي يكتب سيرة حياته مستظلا بقضيته الوطنية .



يتعمق قليلا في الماضي، بداية نضوج الأنياب الافتراسية للحركة الصهونية، حيث يلمّح لمنبته الاجتماعي.



خلال تأمله في الماضي يلملم الروائي الفلسطيني معالم تراجيديا شعبه المشتت.



في فصول سرَد بلغة الغائب.



من ذكريات التنقل مع الوالد والأسرة فصلٌ عن زيارة الى صوفيا عام 1988.



في هذا العام أخذت تتساقط الدول ال ......





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