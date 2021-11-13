سعر صرف الدولار في السوق العراقية لهذا اليوم

2021/11/13 | 11:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر "ناس" سعر صرف الدولار في البورصة المحلية ليوم السبت، (13 تشرين الثاني 2021)، بحسب رصد مختصين.

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بغداد - بورصة الكفاح

148,250

السعر في اغلب الصيرفات

شراء 147,750

بيع 148,750

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