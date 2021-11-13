بيل يستعد لخوض المباراة الدولية المئوية مع ويلز

2021/11/13 | 11:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نجح غاريث بيل في الفوز بمعركته البدنية، بحيث يصبح جاهزاً لتتويج مسيرته الكبيرة بالمشاركة في المباراة رقم 100 له مع المنتخب الويلزي غداً السبت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن بيل أصبح أصغر لاعب في تاريخ منتخب ويلز في مايو (أيار) عام 2006 حينما خاض أول مباراة دولية له أمام ترينداد وتوباغو في عمر 16 عاماً و315 يوماً.

وبعد 15 عاماً سيكون بيل ثاني لاعب ويلزي يصل إلى المباراة المئوية دولياً، وذلك بعد زميله كريس جونتر.

وتعافى مهاجم ريال مدريد من إصابة في أوتار الركبة والتي أبعدته عن الملاعب لشهرين، ليعود مجدداً لخوض مباراة دولية حاسمة لفريقه في مشواره بتصفيات كأس العالم أمام بيلاروس.

وقال بيل الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 36 هدفاً: “لقد كانت رحلة رائعة وقد بدأتها في سن صغيرة للغاية”.

وأضاف: “خوض 100 مباراة دولية يعد أمراً رائعاً على المستوى الشخصي، وهو أمر لن تفكر فيه أبداً حينما تبدأ”.

وتابع بيل: “مررنا بالعديد من اللحظات المحبطة منذ أن شاركت للمرة الأولى في تطوير الكرة الويلزية، وذلك من أجل وضعها على الطريق الصحيح وإلهام الأجيال الجديدة”.

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