اشتباكات بين الحشد الشعبي وداعش في جبال حمرين - عاجل

2021/11/13 | 11:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أشتبكت قوة من الحشد الشعبي، اليوم السبت، مع عناصر داعش الإرهابي في سلسلة جبال حمرين.

وذكر إعلام الحشد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من اللواء الرابع بالحشد الشعبي، اشتبكت مع مجموعة من عناصر داعش الاجرامي بمحور صنيديج في سلسلة جبال حمرين بديالى، مبينا إن الاشتباكات ما زالت مستمرة، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا".

وأنطلقت صباح اليوم السبت، عملية أمنية واسعة للحشد والجيش من ثمانية محاور لملاحقة فلول داعش في سلسلة جبال حمرين.

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