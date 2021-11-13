طالباني تتحدث عن ازمة المهاجرين والفساد في كردستان

2021/11/13 | 11:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تحدثت عضو مجلس النواب السابق، الا طالباني، اليوم السبت، عن ازمة المهاجرين على الحدود البولندية البلاروسية والفساد في اقليك كردستان.وكتبت طالباني على حسابها الشخصي بـ”تويتر” وتابعتها “الايام نيوز” قائلة ان “آلاف العوائل اطفال وشباب بين الحياة والموت على حدود الدول،هاربين بحثا عن حياة افضل بسبب البطالة والفساد في اقليم تُصَدر آلاف براميل من […]

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