النمسا تستعد لفرض إغلاق جديد للحماية من فيروس كورونا.. لكن فقط على الأشخاص غير الملقحين

2021/11/13 | 11:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار النمسا، إن أمام النمسا أيامًا قبل أن تأمر ملايين الأشخاص غير المطعمين بالبقاء في منازلهم، في خطوة نادرة تؤكد السخط المتزايد للزعماء الأوروبيين تجاه أولئك الذين لم يتم تلقيحهم بعد ضد فيروس كورونا

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