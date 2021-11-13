ذي قار..السجن 30 عاماً لمدان بالإرهاب

2021/11/13 | 11:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم السبت، حكمين بالسجن 15 سنة لكل حكم بحق مدان بجرائم ارهابية .وقال مصدر في محكمة استئناف ذي قار لوكالة “المركز الخبري الوطني”، إن “محكمة الجنايات […]

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