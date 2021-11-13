شاهد.. إعلان يسخر من مارك زوكربيرغ بعد تغيير اسم فيسبوك الى ميتا

2021/11/13 | 11:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسخر إعلان سياحي أصدرته منصة في آيسلندا تدعى "Inspired by Iceland" من مارك زوكربيرغ بعد إعلانه تغيير اسم "فيسبوك" الى "ميتا".

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