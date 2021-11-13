توقعات الطقس: أمطار رعدية بدءًا من الاثنين

2021/11/13 | 11:39 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار رعدية بدءًا من الاثنين.

وذكر بيان للهيئة وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أن "الطقس يوم غد الأحد سيكون غائمًا جزئيًا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وفي المنطقة الشمالية سيكون غائمًا جزئيًا ودرجات الحرارة ترتفع قليلًا، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون غائمًا جزئيًا إلى غائم ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".

وأضاف أن "طقس الاثنين المقبل في المنطقة الوسطى سيكون غائمًا مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة مساء، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما في المنطقة الشمالية فسيكون غائمًا مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية أحيانًا ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس غائمًا مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة مساء، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وبيّن أن "طقس يوم الثلاثاء في المنطقة الوسطى سيكون غائمًا مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية أحيانًا يتحسن تدريجيًا بعد الظهر، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون غائمًا مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية أحيانًا يتحسن تدريجيًا بعد الظهر ودرجات تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، أما المنطقة الجنوبية فسيكون أيضًا غائمًا مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية أحيانًا يتحسن تدريجيًا بعد الظهر ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأشار إلى أن "الطقس يوم الأربعاء سيكون في المنطقة الوسطى صحوًا مع بعض قطع الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق وفي المنطقة الشمالية فستكون الأقسام الشرقية على موعد مع تساقط زخات الأمطار، وتكون رعدية أحيانًا، أما في الأقسام الغربية فإن الطقس سيكون بين صحو إلى غائم جزئي يتحسن تدريجيًا على العموم بعد الظهر، ودرجات الحرارة تنخفض قليلًا عن اليوم السابق، أما المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس فيها صحوًا إلى غائم جزئي، ولا تغير في درجات الحرارة".

وأدناه جدول بدرجات الحرارة ليوم غد الأحد وتفاصيل حالة الطقس في البلاد:

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