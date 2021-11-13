"آيسلندفيرس".. فيديو للسياحة في أيسلندا يسخر من "ميتافيرس"

2021/11/13 | 11:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى إعلان شركة ميتا (فيسبوك سابقا)، عن العالم الافتراضي "ميتافيرس"، ردا وصف بالـ "جليدي، ومن مكان غير متوقع"، وهو آيسلندا، عبر فيديو عن السياحة في هذه الدولة الواقعة شمال غرب أوروبا، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

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