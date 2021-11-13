وزارة الخارجية تعلن إيقاف رحلات الطيران المباشر بين العراق وبيلاروسيا وسحب رخصة قنصلها في بغداد

2021/11/13 | 11:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية، سحب رخصة عمل القنصل البيلاروسي الفخري لدى بغداد مؤقتا.وقال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد الصحاف في تصريح صحفي إن وزارة الخارجية العراقية سحبت مؤقتا رخصة عمل القنصل البيلاروسي الفخري لدى بغداد، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي … Readmore

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