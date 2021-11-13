العراق.. الدين العام الخارجي إلى انخفاض وتفاؤل بعام

2021/11/13 | 12:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مستشار رئيس الحكومة العراقية للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، السبت، انخفاض الدين العام الخارجي إلى 20 مليار دولار، مؤكدا أن العام المقبل "سيكون خاليا من الضائقات المالية والقيود التمويلية".

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