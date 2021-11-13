العامري يصدر موقفا جديدا بشأن محاولة اغتيال الكاظمي

2021/11/13 | 12:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، السبت، على ضرورة محاسبة المتورطين في الهجوم على منزل رئيس الوزراء وتقديمهم للقضاء، فيما بين أن تزوير الانتخابات كان "سيبرانيا".

وقال العامري في كلمة تابعها NRT عربية (13 تشرين الثاني 2021)، إنه "بدماء الشهداء والعقيدة الراسخة والإرادة الصلبة انكسرت شوكة العدو، لأن وقوفنا في كل مكان آمن هو بفضل دمائهم".

وأضاف "لا ننكر دور الجمهورية الاسلامية في دعمها العراق في حرب داعش"، مشيرا إلى ان "البعض تناسى دور الحشد لكنه صمام الامان للبلاد".

وتابع "عندما ذهبنا الى المناطق السنية وجدنا الجور والظلم والضيم ووجدنا حتى اطفالهم رافضة لداعش".

واكد العامري "في جميع العمليات التي خضناها ضد داعش لم يقدم التحالف الدولي شي سوى تصريحات وليس فعل حقيقي في الميدان، وان الكثير من علماء ابناء السنة استشهدوا من اجل تحقيق سيادة البلاد".

وبشأن الانتخابات، أشار إلى أن "3600 جهاز تعطل اثناء اجراء الانتخابات ولم يرسل النتائج، وان المظاهرات لم تكن ضد الفائزين بل هي احتجاجا على اجراءات مفوضية الانتخابات".

وأوضح أن "التخبط خلال اجراء الاقتراع دليل على عدم قدرة المفوضية على اجراء انتخابات نزيهة"، لافتا إلى أن "تزوير الانتخابات كان سيبرانيا وهدفه ادخال العراق بنفق مظلم ولا نستبعد تدخل الكيان الصهيوني".

وأضاف أن "الامم المتحدة تتدخل بعمل المفوضية ودورها كان سيئا جدا، التظاهرات ضد نتائج الانتخابات سلمية ولم تتجاوز على الحق الذي كفله الدستور"، مؤكدا "لن يحدث اي قتال شيعي شيعي وهناك من يدفع الاموال لاحداث هذا الامر".

وتابع رئيس تحالف الفتح أن "المفوضية قامت بأسوء ادارة للعملية الانتخابية والمظاهرات خرجت ضدها".

وبشأن محاولة اغتيال الكاظمي قال، "من اعتدى على منزل رئيس الوزراء يجب ان يحاسب وهذا الامر مرفوض، ويجب التحقيق بحادثة استهداف منزل الكاظمي وينبغي محاسبة من قام بهذا الامر وتقديمه الى القضاء".

وختم كلمته قائلا "الاعتداء على المتظاهرين المنددين بنتائج الانتخابات مرفوض ويجب الكشف عن من اعطى الاوامر".

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