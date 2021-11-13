تغريدة جديدة من الخزعلي للحكومة العراقية

2021/11/13 | 12:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الامين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، السبت، الحكومة العراقية الى التدخل في قضية اللاجئين العالقين على الحدود الأوروبية.

وقال الخزعلي في تدوينة، تابعها NRT عربية (13 تشرين الثاني 2021)، أنه "من منطلق مسؤوليتنا وحرصنا على أبناء شعبنا بكل أطيافه، وحفظ كرامتهم وحياتهم، نطالب الحكومة العراقية بالتدخل العاجل لإنقاذ إخوتنا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا الكرد العالقين منذ أيام بين حدود الدول يلتهمهم الجوع والبرد القارس بسبب العوز والبطالة والفساد، وإرجاعهم إلى أرض العراق معززين مكرمين، وتوفير الحماية والعيش الكريم لهم في ربوع وطنهم العراق الحر الأبي".

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