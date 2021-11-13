2021/11/13 | 12:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكدت كتلة بيارق الخير، اليوم السبت، ان ولادة الحكومة المقبلة في غضون 6 اشهر.

وقال رئيس الكتلة بيارق الخير المنحل محمد الخالدي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "الجدل حيال نتائج انتخابات تشرين الاول مستمر واغلب القوى السياسية معترضة على النتائج التي لم يحسم ملف طعونها بشكل رسمي حتى الان ومن ثم يليه المصادقة القانونية من قبل المحكمة الاتحادية وفق الإطار المعمول به".

وأضاف أن "نتائج الانتخابات خلقت سجال سياسي وخلافات واسعة ستنعكس بشكل مباشر على ماراثون تشكيل الحكومة الذي سيكون معقد للغاية وربما يحتاج الى 6 أشهر على اقل تقدير، إذا ما كانت هناك مفاجئات في إطار دفع الامور بعيدا عن الانسداد السياسي".

وأشار الخالدي الى ان" الحكومة المقبلة محاصصاتية ومشاكلها اكبر من حكومة 2018 "، لافتا الى ان "اي مسار باتجاه تشكيل الحكومة سيبقى مرهون بحسم نتائج الانتخابات في ظل رفض اغلب القوى السياسية حتى الان ما يعني ان الوضع سيبقى صعب وكل شيء وارد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة سياسية تحدد موعد ولادة الحكومة المقبلة وتؤكد: مشاكلها ستكون اكبر من حكومة 2018 - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة سياسية تحدد موعد ولادة الحكومة المقبلة وتؤكد: مشاكلها ستكون اكبر من حكومة 2018 - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).