بعد تهديدها بنشر صورها.. الامن الوطني يلقي القبض على محام ساوم فتاة مع اهلها  (تفاصيل)

2021/11/13 | 12:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسانافاد مصدر في الأمن الوطني بميسان، اليوم السبت، عن تمكن مفارز الجهاز بالقاء القبض على محام مبتز اقدم على تهديد فتاة بنشر صورها.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "مفارز الامن الوطني تمكنت اليوم من القاء القبض على محام كان يبتز فتاة ويهددها بنشر صورها".ولفت الى أن "المحامي كان يساوم الفتاة مع أهلها من خلال تهديدها بنشر مقاطع فيديو قام بتصويرها معها اثناء اتصال فيديو فيما بينهما".

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