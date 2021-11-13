2021/11/13 | 12:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت الشرطة البولندية، اليوم السبت، أنها عثرت على جثة شاب سوري بالقرب من حدود بولندا مع بيلاروسيا.وقالت الشرطة على تويتر: " تم العثور على جثة شاب سوري في إحدى الغابات بقرية وولكا تيريتشوفسكا القريبة من الحدود".واضافت :" ان الاحداث التي جرت في المكان الذي عُثر فيه على الجثة لم تسمح بتحديد سبب الوفاة بشكل مؤكد".وكان مدير الوكالة الاوروبية لحماية الحدود "فرونتكس"، فابريس ليجيري، قد صرح امس الجمعة بان على الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعدا لمواجهة زيادة في أعداد المهاجرين إليه، حيث من المقرر أن يستمر وصول الكثيرين من الشرق الأوسط عبر بيلاروسيا لفترة طويلة./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة البولندية تعثر على جثة شاب سوري بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة البولندية تعثر على جثة شاب سوري بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).