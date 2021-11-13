2021/11/13 | 12:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول / نينا/ ذكرت صحيفة تركية أن الجيش المجري بدأ بإجراء اختبارات على مسيرات "قره يل-سو" التركية.وقالت صحيفة "ماجيار نيمزت"، إن القوات الجوية المجرية تجري اختبارات على مسيرات "قره يل-سو"، وهي من إنتاج "فيستل الدفاعية"التركية في قاعدة "بابا" الجوية.وأشارت الصحيفة إلى تصريحات لمسؤول في الحكومة "غاسبار ماروث"، أوضح فيها أن الحكومة المجرية تتبع استراتيجية خاصة بالمسيرات منذ عام 2018، وأنها تقيّم عدة شركات تركية من أجل شراء مسيرات منها.وأوضحت أن تلك المسيرات تتمتع بالقدرة على الطيران لمدة 20 ساعة، وأنه يجري استخدامها من قبل تركيا والسعودية، لافتة إلى إمكانية شرائها من قبل الجيش المجري، حيث تعتبر أرخص مقارنة مع منافساتها.وأكدت أن تركيا تعد من الدول الرائدة في تقنيات الطائرات المسيرة، مشيرة إلى أنها حققت نجاحات كبيرة في ليبيا وسوريا وإقليم قره باغ باذربيجان ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسب صحيفة تركية ..الجيش المجري يجري اختبارت على مسيرة تركية بعد استخدامها من قبل عدة جيوش بعضها عربية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حسب صحيفة تركية ..الجيش المجري يجري اختبارت على مسيرة تركية بعد استخدامها من قبل عدة جيوش بعضها عربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).