2021/11/13 | 12:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر هذه الطائرة السادسةالتي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها هذا العام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحوثيون يسقطون طائرة تجسس أمريكية الصنع في مأرب) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحوثيون يسقطون طائرة تجسس أمريكية الصنع في مأرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).