2021/11/13 | 12:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، اليوم السبت، تفجير 10 عبوات ناسفة وضبط كدس للاسلحة والمتفجرات في حمرين.وقال رسول في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “قيادة عمليات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفجير 10 عبوات ناسفة وضبط كدس للاسلحة والمتفجرات في حمرين المركز الخبري الوطني.

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