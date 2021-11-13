مُثَلَّثُ ابْلِيْسَ يَنْقُرُ كَالعُصْفُوْرِ - زاهر بولس

2021/11/13 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زاهر_بولس وَجْهٌ مُضِيْءٌ نُوْرُهُ كَمَا مَلَاكُ السَّمَاءِوَعُنُقُ الرُّخَامِ نَابِتٌ مِنْ ابْيَضِ الرِّدَاءِوَمُثَلَّثُ ابْلِيْسَ سَيُحَاوِلُ جَهَةَ الفُؤَادِيَنْقُرُ كَالعُصْفُوْرِ أَوَلَيْسَ مَشَاؤُهُ مَشَائِي! ......





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