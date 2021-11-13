2021/11/13 | 12:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم السبت، القبض على شخص لقيامه باطلاق العيارات النارية في الفضاء من موكب زفاف في العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "نجدة اليرموك القت القبض على شخص لقيامه باطلاق العيارات الناريه في الفضاء من موكب زفاف في العاصمة بغداد".

واضاف البيان، انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه اصولياً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على شخص لقيامه باطلاق العيارات النارية في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على شخص لقيامه باطلاق العيارات النارية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).