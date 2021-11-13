كمبش في الموصل لإنهاء ملف النازحين

2021/11/13 | 12:37 - المصدر: عين العراق

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السبت 13 نوفمبر 2021 | 12:30 مساءً

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وصل رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش يرافقه كل من وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق ومحافظ نينوى نجم الجبوري إلى مخيم الجدعة للنازحين.

وأكد كمبش خلال اجتماع عقده بمقر قيادة عمليات شرطة نينوى على ضرورة إعادة جميع النازحين وإرجاعهم إلى مناطقهم وقراهم وغلق ملف النزوح بالكامل، مبيناً استعداد كوادر الديوان لعمل كل شيء لإنها هذا الملف بأكمله ، لافتاً إلى أن الديوان وقف منذُ البداية مع النازحين وسوفَ يعمل يد بيد لحين رجوعهم إلى بيوتهم.

وأشادت وزيرة الهجرة والمهجرين، بالتعاون الذي لمسته الوزارة من رئيس الوقف، سعد كمبش، قائلة: إن هذا التعاون لمسناه بشكل واضح في ملف النازحين بمحافظة ديالى، فقد ساعدنا الوقف في استقبال النازحين في الجوامع وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم".

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