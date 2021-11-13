إعدام 40 ألف دجاجة في اليابان

2021/11/13 | 12:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت السلطات اليابانية، إكتشاف بؤرة جديدة لتفشي انفلونزا الطيور في محافظة كاغوشيما الواقعة جنوب غرب البلاد.وبحسب وكالة الأنباء اليابانية “كيودو”، فإن الاختبارات الجينية التي تم إجراؤها على العديد من الطيور النافقة في محافظة كاغوشيما، أظهرت وجود سلالة “H5” من إنفلونزا الطيور شديدة العدوى.وتعتزم السلطات اليابانية إعدام نحو 40 ألف طائر …

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