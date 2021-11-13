2021/11/13 | 12:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة صادمة تفاجأ رجل يدعى، جون هولدن بغزو عدد من الدببة لمنزله، حيث وثق بهاتفه اللحظات التي اقتحمت فيها الحيوانات الضخمة المكان لتتناول وجبة دجاج كنتاكي كانت بداخل مطبخ منزله الواقع في مدينة سييرا مادري بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد صدمة أمريكي عندما تفاجأ بدب يتناول وجبة كنتاكي داخل منزله) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد صدمة أمريكي عندما تفاجأ بدب يتناول وجبة كنتاكي داخل منزله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).