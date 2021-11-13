السودان.. ترقب لـ

2021/11/13 | 12:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتشد مئات السودانيين في منطقة الكلاكلة جنوبى العاصمة الخرطوم في مواكب متحرك باتجاه منطقة الصحافة، إيذانا ببدء التظاهرات التي دعا لها تجمع المهنيين السودانيين وبعض القوى السياسية الأخرى؛ للتعبير عن رفضهم لقرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والناشطين الذين تم اعتقالهم خلال الاسابيع الماضية.

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