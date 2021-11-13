2021/11/13 | 12:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى كشفت مصادر حكومية مطلعة، اليوم السبت، بان ما اسمته حمى التشديد الوقائي انتقلت الى ثاني معبر حدودي مع ايران شرق ديالى باوامر عليا.وقالت المصادر في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "الساعات 72 الماضية شهد معبر المنذرية الحدودي مع ايران شرق ديالى تشديد في الاجراءات والمتابعة والتعقب لكل البضائع والمواد الداخلة وتم رصد مخالفات واعادة ارساليات بسبب مخالفتها للضوابط والتعليمات الحكومية".واضافت ان "التشديد الوقائي جاء بعد ايام من فرضه في منفذ مندلي الحدودي في اطار تعليمات واوامر عليا من بغداد بعد تقديم تقارير وشكاوي عن تغلغل قوى متنفذة في المنافذ البرية ومحاولتها ادخالها مواد ممنوعة وغير مطابقة لمواصفات الفنية ما استدعى القيام باجراءات تشديد ومتابعة ميدانية اسفرت عن ضبط العديد من الشاحنات التي تحمل مواد غير صالحة للاستهلاك البشري".واشارت المصادر الى ان "التشديد الوقائي قطع الطريق امام مهربين كبار وجهات متنفذة كانت تربح اموال طائلة من خلال ادخال المواد الممنوعة بطرق مختلفة".

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