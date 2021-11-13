نائب يكشف عن سعر برميل النفط في موازنة 2022

2021/11/13 | 12:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو اللجنة المالية السابق فيصل حسين، اليوم السبت، عن سعر برميل النفط الذي سيتم تحديده في موازنة 2022.

وقال حسين في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إنه "نتيجة لارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية كما ان المؤشرات تؤكد استمرار ارتفاع اسعار النفط".

وأضاف أن "سعر البرميل في موازنة 2022 هو 60 دولار او قريب من هذا الرقم".

وأشار إلى أن "الموازنة ستكون مريحة للحكومة وبالتالي بإمكانها إطلاق درجات وظيفية جديدة وفق الخطة التي تضعها الحكومة".

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