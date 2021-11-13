قيس الخزعلي يطالب الحكومة بالتدخل لانقاذ العراقيين الاكراد العالقين في اوروبا

2021/11/13 | 12:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف /نينا/ طالب الأمين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي ، الحكومة بالتدخل لانقاذ العراقيين الاكراد العالقين في أوروبا .وقال الخزعلي في تغريدة له بهذا الشأن "مـن منطلـق مسؤوليتنا وحرصنـا عـلى أبناء شعبنا بكل أطيافه، وحفـظ کرامتهـم وحياتهـم، نطالب الحكومـة العراقية بالتدخل العاجـل لإنقـاذ إخوتنـا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنـا الكـرد العالقيـن منـذ أيـام بـيـن حـدود الـدول يلتهمهـم الجـوع والبرد القارس بسبب العـوز والبطالة والفساد، وإرجاعهـم إلى أرض العراق معززين مكرمين، وتوفير الحمايـة والعيش الكريـم لـهـم في ربـوع وطنهـم العراق الحر الأبي ./انتهى

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