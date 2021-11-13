العتبة العلوية تنشر معالم الحزن والسواد استعدادا لاحياء ذكرى استشهاد السيدة الزهراء(ع)

2021/11/13 | 12:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/باشرت كوادر شعبة التطريز التابعة لقسم المنقوشات وإحياء التراث في العتبة العلوية المقدسة بنشر معالم الحزن والسواد في ارجاء الصحن العلوي المبارك بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء(عليها السلام)، بحسب الرواية الأولى التي تصادف غدا الأحد الثامن من شهر ربيع الآخر .ورفعت راية العزاء ( يا سيدة نساء العالمين ) أعلى المرقد العلوي الطاهر .يذكر أن العتبة العلوية أعلنت عن برنامج في المناسبة يتضمن ألقاء محاضرات دينية وفكرية من على منبر الصحن الشريف ./انتهى

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