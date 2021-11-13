2021/11/13 | 12:43 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، اليوم السبت، عن النتائج الأولية لعملية البحث والتفتيش في سلسلة جبال حمرين.وقال رسول في بيان، أن “قيادة عمليات ديالى نفذت عملية للبحث والتفتيش في سلسلة جبال حمرين وبثمانية بمشاركة قطعات الجيش ومحور ديالى للحشد الشعبيووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وفرقة الرد السريع وبإسناد جوي من طيران الجيش”.وأشار إلى أن النتائج الأولية هي: – تفجير اكثر من 10 عبوات ناسفة.– ضبط كدس للاسلحة والمتفجرات كان بداخله 13 صاروخ و 15 رمانة يدوية وعبوتين ناسفتين وهاون 60 ملم.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفجير عبوات وضبط صواريخ بعد عملية تفتيش في جبال حمرين عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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