طقس العراق.. أمطار رعدية بدءاً من الاثنين المقبل

2021/11/13 | 12:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، توقعاتها لحالة الطقس ودرجات الحرارة في محافظات العراق، مشيرة الى هطول أمطار رعدية بدءاً من الاثنين المقبل.وذكرت الهيئة في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الطقس يوم غد الأحد سيكون غائماً جزئياً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وفي المنطقة الشمالية سيكون …

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أمطار رعدية بدءاً من الاثنين المقبل أولاً على النور نيوز.

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