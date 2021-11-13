اللواء رسول: تفجير عبوات وضبط صواريخ بعد عملية تفتيش في جبال حمرين

2021/11/13 | 12:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، اليوم السبت، عن النتائج الأولية لعملية البحث والتفتيش في سلسلة جبال حمرين.وقال رسول في بيان، أن “قيادة عمليات ديالى نفذت عملية للبحث والتفتيش في سلسلة جبال حمرين وبثمانية بمشاركة قطعات الجيش ومحور ديالى للحشد الشعبيووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وفرقة الرد السريع وبإسناد جوي من […]

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