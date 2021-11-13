وزارة الصحة تعلن وصول ملايين الجرعات استعدادا لموجات وبائية أشد خطورة

2021/11/13 | 13:00 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

اعلنت وزارة الصحة العراقية ، السبت، عن استعدادها لوصول ملايين الجرعات من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا إلى البلاد.

وقالت عضو فريق الإعلامي الساند لوزارة الصحة، ربى فلاح ، إن "هناك ملايين الجرعات من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا ستصل تباعا حتى نهاية العام الحالي، لغرض الوصول إلى نسبة 50%...

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