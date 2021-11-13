العدالة الاجتماعية..مرتضى العزاوي

2021/11/13 | 13:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب مرتضى العزاوي:

التقاعد في العراق يتكون من نظامين منفصلين يغطيان العاملين في القطاع العام و الخاص و النظامين تتبنى آلية الدفع المسبق مع الوقت.

يتم ادارة تقاعد القطاع العام بواسطة هيئة التقاعد الوطنية التابعة لوزارة المالية و الذي يشمل الموظف المدني و العسكري و عوائل الشهداء.

في حين يتم ادارة نظام تقاعد القطاع الخاص بواسطة وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية و الذي يغطي جزء بسيط جدا من العاملين في القطاع الخاص.

بالاضافة الى هذين النظامين هنالك الان قرابة المليون متقاعد يستلمون الرواتب التقاعدية بشكل مباشر من الموازنة العامة للدولة و الذين اغلبهم من المتقاعدين قبل عام ٢٠٠٦ و هو العام الذي تم فيه انشاء نظام تقاعد القطاع العام الحالي و من المفترض ان هذه المبالغ تنخفض بشكل سنوي.

على الرغم من ان نسبة الانفاق على التقاعد يبلغ ٦٪؜ من الناتج المحلي الاجمالي و الذي يعتبر عالي بالقياسات العالمية فان نظام التقاعد الحالي لا يغطي سوى ٤٥٪؜ من مجموع القوى العاملة بالبلد و الذي اغلبهم هم العاملين في القطاع العام و البالغ عددهم حاليا قرابة ٣ مليون مساهم.

و يبلغ عدد المساهمين في نظام تقاعد القطاع الخاص حوالي ٢٠٠ الف فقط و هم يمثلون ٤٪؜ فقط من مجموع العاملين في القطاع الخاص البالغ عددهم ٥ ملايين عامل حاليا و لا يوجد لحد الان نظام تقاعد او ضمان اجتماعي خاص بالاعمال الحرة و الكسبة.

بالإضافة الى نسبة التغطية المنخفضة للعاملين فان نظام التقاعد الحالي يواجه تحديات صعبة جدا أهمها:

١-النظام الحالي غير مستدام ماليا حيث ان الإيرادات المالية من المساهمين (الشخصي و الحكومي) لا تغطي كافة الرواتب التقاعدية و حسب اخر تحليل صادر من متخصصي البنك الدولي بالتعاون مع وزارة المالية فان نظام تقاعد القطاع العام سيعاني من العجز بحلول عام ٢٠٢٥ و بالتالي زيادة الاعتماد على الموازنة العامة المنهكة اصلا لتغطية الرواتب التقاعدية و الذي يعني عمليا اخذ الاموال من القطاعات الاخرى مثل الكهرباء و الصحة و البنى التحتية و الامن لتغطية هذه النفقات.

٢-غياب العدالة في نظام التقاعد الحالي حيث ينتج عدم مساواة كبيرة بين العاملين في القطاع العام و الخاص حيث يتم دعم متقاعدي القطاع العام بمبالغ سخية جدا تصل الى ١٥٠٪؜ بالمقارنة مع القطاع الخاص الذين لا يتم دعمهم اطلاقا.

٣-عدم وجود آلية لتكيف النظام الحالي مع التطورات الاقتصادية و النقدية مما يعرض المتقاعدين الى خطر خسارة قوتهم الشرائية عند ارتفاع معدلات التضخم.

نظام التقاعد الحالي يستند الى قانون التقاعد المشرع ٢٠١٤ و المعدل عليه عام ٢٠١٩ و هو قانون لا يحترم أبسط مباديء تصميم الصناديق التقاعدية.

كان هنالك مشروع قانون مقترح من صندوق التقاعد و وزارة المالية بمساعدة البنك الدولي و المؤسسات المتخصصة العالمية و تمت الموافقة عليها في مجلس الوزراء عام ٢٠١٦ و لكن لم يرى النور في مجلس النواب بسبب المصالح السياسية و الخوف من ردود الافعال الشعبية.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدالة الاجتماعية..مرتضى العزاوي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العدالة الاجتماعية..مرتضى العزاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).