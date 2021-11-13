(صور) حريق يلتهم شقة سكنية في مجمع بسماية والدفاع المدني يتدخل

2021/11/13 | 13:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نشب حريق، السبت، داخل شقة سكنية في مجمع بسماية جنوب شرق العاصمة بغداد.

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وأوضح مراسلنا، (13 تشرين الثاني 2021)، أن الحريق وقع داخل شقة في مجمع بسماية السكني A2 803 الطابق الرابع.

فيما هرعت فرق الدفاع المدني لاخماد الحريق.

ويشار إلى وصول فرق التحقيق الخاصة من وزارة الداخلية للكشف عن اسباب الحريق.

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