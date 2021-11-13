درجال: نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية أمام كوريا

2021/11/13 | 13:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني عقدَ وزيرُ الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، اليوم السبت، اجتماعاً مع وفد المنتخبِ الوطنيّ في الدوحة، وأثنى درجال في اجتماعه على الأداءِ الجيدِ الذي قدّمهُ المنتخب الوطنيّ في […]

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