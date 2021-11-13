2021/11/13 | 13:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، السماح بإقامة صلوات الجماعة في المساجد دون تباعد اجتماعي.وقال أرباش في بيان اطلع عليه “النور نيوز”، ان السلطات اتخذت قرارا بفرض تطبيق مسافة للتباعد بين المصلين أثناء الصلوات في المساجد، في 13 مارس/ آذار 2020، بغرض مكافحة تفشي كورونا.وأوضح، أن نسبة كبيرة من …

ظهرت المقالة تركيا تسمح بالصلاة في المساجد دون تباعد أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تسمح بالصلاة في المساجد دون تباعد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تسمح بالصلاة في المساجد دون تباعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).