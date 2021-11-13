القبض على متهمين بالاتجار بالبشر والابتزاز في بغداد

2021/11/13 | 13:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت مفارز مكافحة إجرام بغداد، القبض على متهم بالاتجار بالبشر وآخر بالابتزاز الالكتروني.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعد توافر معلومات لدى لجنة مكافحة الاتجار بالبشر/ الرصافة عن وجود شخص يقوم ببيع وشراء المتسولين واحتوائهم في مسكن خاص بهم ويشرف على توزيعهم في الشوارع من أجل أن يجنون …

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