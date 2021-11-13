الكشف عن دوائر المرور الأكثر تعاطياً للرشوة

2021/11/13 | 13:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن نتائج تحليل الاستبانة التي تجريها، لقياس مُدركات الرشوة في دوائر مُديريَّة المرور العامَّة، مشيرفيما أشارت الى الدوائر الأكثر تعاطياً للرشوة بحسب آراء مُراجعيها الذين شملتهم الاستبانة.وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “نتائج الاستبانة التي أجراها الفريق المركزيُّ للهيئة، والفرق الساندة …

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