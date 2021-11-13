2021/11/13 | 13:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CjW9nwt-7LE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كربلاء.. نزيل بسجن التاجي.. توفى منذ "70" يوماً ودفن دون علم أهله) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كربلاء.. نزيل بسجن التاجي.. توفى منذ "70" يوماً ودفن دون علم أهله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).