الاستخبارات تطيح بـ (آمر القناصين) في وادي الشاي بكركوك

2021/11/13 | 13:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الاستخبارات العسكرية عن مقتل الارهابي الخطير المكنى أبو قتادة آمر القناصين بوادي الشاي في كركوك.

وذكر بيان للمديرية ان قتل الارهابي الخطير المدعو ياسين شكر محمود العزي الملقب بـ (خُبيّبْ) و(ابو قتادة) تم في كمين محكم واشتباك مع مجموعته الارهابية في قرية البو محمد بمنطقة وادي الشاي بمحافظة كركوك، بعد ملاحقة امتدت ثلاثة شهور لرصد كافة تحركاته واتصالاته.



واوضح البيان ان الارهابي كان آمر القناصين بالمفارز العسكرية لما تسمى ولاية كركوك وأبرز عناصرها، وشارك بتنفيذ عدة عمليات ارهابية استهدفت القوات الامنية والمواطنين، وهو من قاد التعرض الذي استهدف قوات الشرطة الاتحادية في أيلول الماضي.

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