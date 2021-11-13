تونس: هل لقيس سعيد حلول يمكن أن ينقذ بها البلاد؟ - بشير الحامدي

2021/11/13 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بشير_الحامدي يبدو أن مساندي قيس سعيد لم يتخطوا بعد ذلك الوعي الذي قاد إلى القصبة 1 والقصبة 2 (استبدال الثورة بالدولة) والمآلات التي انتهت إليها تلك التعبئات لا بل أن وعيهم بالحق في التشغيل وبكيفيات تحقيقه وبفك الارتباط بالقوى الاستعمارية وبالسيادة والكرامة عموما تراجعت حتى عما كانت عليه في ذلك الوقت وأنهم لا يمتلكون رؤية واضحة حول ماذا يريدون وكيف يتحقق ذلك.قيس سعيد نفسه لا يمتلك حلولا وليس له غير الكلام..



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