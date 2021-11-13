ليليث والصياد - سعود سالم

2021/11/13 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم ↱◻ يئن جدار الطين ◻ يئن تحت ثقله وثقل الزمن ◻ ويغمض عينيه وينتابه النعاس ◻ يتشقق الجدار ◻ وتخرج ◻ تتحرر ◻ الجرذان ◻ الأفاعي ◻ العقارب ◻ الصراصير ◻ والفئران تتحرر ◻ تنتشر في الأرض زاحفة كالبشر ◻ تحتل الممر والغرفة والسرير والدولاب والكرسي ◻ تملأ الأزقة والشوارع والساحات والميادين ◻ تحتل الأحياء والقرى والمدن ◻ تغزو ......





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