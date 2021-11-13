بسدود متهالكة.. ديالى على موعد مع السيول الايرانية

2021/11/13 | 13:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتعرض المناطق الحدودية بديالى مع إيران سنويا وخلال موسم الشتاء والربيع الى موجات سيول قادمة من إيران.

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