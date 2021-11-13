مجلس الخدمة: الأسبوع المقبل موعد مقابلة حملة الشهادات العليا من العلوميين

2021/11/13 | 13:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مجلس الاتحادي، اليوم السبت، ان الأسبوع المقبل سيكون موعدا مقابلة حملة الشهادات العليا من العلوميين.وقال الناطق الرسمي لمجلس الخدمة العامة الاتحادي وسام اللهيبي في بيان إن “موعد مقابلات حملة الشهادات العليا المشمولين بقانون رقم 59 لسنة 2017 من العلوميين سيكون يوم الثلاثاء المقبل 16 / 11 / 2021 ولغاية يوم الاحد 28/ […]

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