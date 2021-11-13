2021/11/13 | 13:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس

كورونا في روسيا إلى ما تحت عتبة الـ40

ألفا، مع رصد قفزة غير مسبوقة جديدة،

بأكثر من 2240 وفاة، في عدد ضحايا الوباء.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة

تفشي الفيرو

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