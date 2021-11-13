بعد القضاء عليه في عام 2000.. كيف أصبح فيروس الحصبة تهديدًا للعالم مرة أخرى؟

2021/11/13 | 13:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول مركز السيطرة على الأمراض أن الحصبة تشكل تهديدًا للعالم مرة أخرى، بعد أن فوت 22 مليون طفل لقاحاتهم خلال الوباء

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